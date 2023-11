Philippe Lazzarini – «92 UNO-Mitarbeiter in Gaza gestorben»

Nahostkonflikt : Schweizer Top-Diplomat – «92 UNO-Mitarbeiter in Gaza gestorben»

1 / 4 Philippe Lazzarini, der Generalkommissar des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA sagt, dass schon 92 UNO-Mitarbeitende im Konflikt gestorben sind. (Archivbild) AFP Philippe Lazzarini traf auch US-Aussenminister Anthony Blinken zu Gesprächen über den Nahostkonflikt. (Archivbild) AFP Er beschreibt die Situation in Gaza als «herzerweichend». AFP

Darum gehts Der Schweizer Philippe Lazzarini ist Generalkommissar des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA.

Im Interview mit den Tamedia-Zeitungen erzählte er von seinem Besuch in Gaza und der Situation vor Ort.

Kein Konflikt habe innerhalb so kurzer Zeit so viele Tote der UNO gefordert, sagt der Top-Diplomat.

Die Situation im Gazastreifen wird von Menschenrechtsbeobachtern als «katastrophal» beschrieben, Flüchten können die Menschen nicht. Bislang sind es nur Doppelbürger und Ausländer, die dem Krieg über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten entfliehen konnten.

Auch der Generalkommissar des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini konnte vor einigen Tagen nach Gaza reisen. Er sagt im Interview mit den Tamedia-Zeitungen, dass das, was er vorgefunden habe, ihn tief erschüttert habe. «Die Situation ist herzerweichend». Den Menschen soll es an allem fehlen, sie seien in die UNRWA-Schulen geflüchtet und bäten um Brot und Wasser.

Es fehle an Benzin, denn dieses sei der Schlüssel für vieles. Sollte in den nächsten Tagen kein Treibstoff nach Gaza kommen, «werden Schlüsseleinrichtungen nicht mehr funktionieren», so Lazzarini.

Die Blockade von Hilfsgütern führe dazu, dass es kaum noch Handel gebe, die öffentliche Ordnung drohe zusammenzubrechen. Die Menschen, so der Generalkommissar, werden wenn sich nicht bald was ändert wegen fehlender humanitärer Hilfe sterben und nicht wegen des Bombardements. «Eine solch strenge Blockade ist nichts anderes als eine kollektive Bestrafung.»

Getötete UNO-Mitarbeiter auf 92 angestiegen

Weiter sagte Lazzarini, dass mittlerweile rund 92 Mitarbeiter der Vereinten Nationen im Gazastreifen getötet wurden. Insgesamt sind im Gazastreifen rund 13’000 Menschen der UNO beschäftigt und in keinem Konflikt haben die Vereinten Nationen so viele Todesfälle zu verzeichnen gehabt.

Mehr als 700’000 Menschen seien mittlerweile in die von der UNRWA errichteten Schulen geflüchtet, «um unter der blauen UNO-Flagge sicher zu sein». Doch mittlerweile seien mehr als 50 der Einrichtungen getroffen und dabei Dutzende getötet und Hunderte verletzt worden, so Lazzarini im Interview.

Die Flucht in den Süden des Gazastreifens erweise sich auch nicht als sicher, sagt Lazzarini. Ein Drittel der UNO-Mitarbeitenden sei dort gestorben – denn auch dort werde bombardiert. Je länger das Sterben wie von Israel angekündigt andauern werde, desto weiter werde man sich von jeder Aussicht auf Frieden in der Zukunft entfernen, so der Top-Diplomat.