Kabang : Philippinen trauern um Helden-Hündin, die zwei Mädchen das Leben rettete

Im Jahr 2011 warf sich die Helden-Hündin Kabang vor ein Motorrad und wurde damit zur Lebensretterin. Nun ist Kabang tot.

Abschied von einer Heldin: Eine Hündin, die sich im Jahr 2011 auf den Philippinen vor ein Motorrad geworfen und damit das Leben von zwei Mädchen gerettet hatte, ist nun gestorben. Anton Mari Lim teilte den Tod seiner 13-jährigen Mischlingshündin Kabang via Facebook mit – und löste eine Welle der Trauer und Empathie in den Online-Netzwerken aus.

Mehrere plastische Operationen

Die sterblichen Überreste des Tiers sollen in einem Betongewölbe begraben werden, an dessen Fuss eine massive Statue der Hündin steht. Ein US-Fan bezahlte für das imposante Grabmal in der Stadt Zamboanga. «Lauf los, Kabang», schrieben zahlreiche Nutzer in den Online-Netzwerken zum Abschied an die Hündin.