Phillip Lim designt nachhaltigen Weekender mit Volvo

Der schwedische Autohersteller Volvo engagiert sich seit vielen Jahren für das Thema Nachhaltigkeit und scheut sich nicht, mutige Schritte zu gehen. Dazu gehört auch der Verzicht auf Leder in den Fahrzeuginnenräumen ihrer rein elektrischen Modelle; den Anfang macht der Volvo C40 Recharge. Statt Leder nehmen die Insassen auf dem selbstentwickelten Material Nordico Platz. Das widerstandsfähige und doch elegante Gewebe besteht aus Textilien, die aus recycelten Materialien wie PET-Flaschen, biobasiertem Material aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Schweden und Finnland sowie aus recycelten Korken aus der Weinindustrie hergestellt werden.

Das Material Nordico verwendet Volvo auch in den Fahrzeuginnenräumen ihrer rein elektrischen Modelle.

Nachhaltige Lösungen sind ultimativer Luxus

«Nachhaltigkeit gehört seit jeher zu unserer Marke», sagt Phillip Lim, Mitgründer und Creative Director. «Wir wollen in allem, was wir tun, eine nachhaltige Balance erreichen. In der Zusammenarbeit mit Volvo haben wir sofort gemeinsame Werte entdeckt. Wir können mit neuen Materialien nachhaltige Lösungen und gleichzeitig ein hochwertiges Design erreichen. Das ist für mich der ultimative Luxus.»