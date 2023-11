Phishing-Angriff mit Steuerrückerstattung - das solltest du tun

Das sagt der Bund

Die Masche mit den Steuern sei nicht neu, aber derzeit gebe es wieder eine Welle, sagt Manuela Sonderegger, Medienverantwortliche vom Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC). Das Cyber-Security-Zentrum gehört zum eidgenössischen Finanzdepartement, das als Steuerbehörde auch betroffen ist. Laut Sonderegger gibt es die Fake-Nachrichten nicht nur per E-Mail, sondern auch via SMS.

Darum geht es bei der Masche

Es handelt sich um Echtzeit-Phishing, wie Sonderegger sagt. Phishing-Nachrichten via SMS und E-Mail und auch Sprachnachrichten inklusive Link gehörten zu den am meisten gemeldeten Cyberphänomenen (siehe Box). In diesem Jahr erhielt das NCSC bis Anfang November 7357 Meldungen zu Phishing. Die Betrüger wollen an die Daten der Nutzerinnen und Nutzer.