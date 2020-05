Schadenssoftware

Phishing-Betrüger geben sich als Steuerverwaltung aus

Seit mehreren Monaten sind zunehmend Phishing-Mails im Namen des Bundes und anderen Behörden im Umlauf.

So sieht ein im Namen der ESTV versandtes Phishing-Mail aus.

«Nach den letzten jährlichen Berechnungen Ihrer steuerlichen Tätigkeit haben wir festgestellt, dass sie Anspruch auf eine Steuerrückerstattung haben» – ein Satz, den jeder Steuerzahler gerne liest. Doch es gibt beim Lesen dieser Zeilen keinen Grund zur Freude. Denn: So beginnen die Phishing-Mails von Betrügern, die besonders in den letzten Monaten aktiv waren.

Auf dem Absender der E-Mails steht «Eidgenössische Steuerverwaltung». In den kursierenden E-Mails wird der Empfänger auf eine fiktive Steuerrückerstattung hingewiesen. Er solle doch bitte, das angehängte Dokument herunterladen. Öffnet man das Dokument wird eine Schadenssoftware auf dem Gerät installiert.

Hunderttausende E-Mails im Umlauf

Laut der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) ist man über die Betrugsmails informiert. Solche Betrugsmails würden zu hunderttausenden in Umlauf gesetzt und über kompromittierte Server in der ganzen Welt versendet. In diesem Falle war speziell , dass neben Schadsoftwarevarianten für das Betriebssystem Windows auch solche für MacOSX versendet wurden, wie die ESTV mitteilt.