Wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt konnte ein heute 36-jähriger Mann der Geldwäscherei und Urkundenfälschung überführt werden. Der ortsansässige Schweizer Staatsbürger liess sich 2015 auf verschiedene Bankkonti seiner Firma, Gelder aus Straftaten in Höhe von rund hunderttausend Schweizer Franken überweisen. Die Straftaten wurden in Frankreich und Spanien begangen. Dabei handelte es sich um betrügerische Handlungen im Bereich Phishing von sogenannten E-Banking Sessions. Die Gelder wurden in die Schweiz transferiert, wo sie der Beschuldigte mindestens teilweise in bar beziehen konnte.