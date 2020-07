vor 1h

Phosphorgehalt im Zugersee ist viel zu hoch

Der Phosphorgehalt im Zugersee ist fast dreimal so hoch, wie er sein sollte. Jetzt werden weitere Massnahmen zur Lösung des problems geprüft.

von Gianni Walther

Darum gehts Der Phosphorgehalt im Zugersee ist mit 80 Milligram pro Kubikmeter zu hoch.

Die Nährstoffdepots befinden sich in der Tiefe.

Mit zusätzlichen Massnahmen soll der Phosphorgehalt weiter sinken.

Bis 2050 könnte der Phosphorgehalt auf 40 Milligramm pro Kubikmeter gesenkt werden.

«Von den grossen Seen der Schweiz ist der Zugersee mit einer mittleren Phosphorkonzentration von rund 80 mg pro Kubikmeter Wasser der heute am stärksten mit Nährstoffen belastete See», heisst es auf der Webseite des Kantons Zug. Der Wert ist fast dreimal so hoch, wie er sein sollte, denn: Damit ein See als gesund eingestuft werden könnte, müsste der Phosphorgehalt bei maximal 30 Milligramm pro Kubikmeter liegen.

Mit verschiedenen Massnahmen wie etwa dem Bau einer Abwasserreinigungsanlage konnte der Phosphorgehalt seit den 80er-Jahren von 200 Milligramm pro Kubikmeter bereits gesenkt werden, seit 2014 bleiben die Werte jedoch auf einem ähnlichen Niveau. «Ja, eine gewisse Stagnation ist in der Tat festzustellen», wie der Zuger Baudirektor Florian Weber zur «Zuger Zeitung» sagt.

Pressluft könnte Belastung mindern

Nun sollen die Phosphorwerte mit weiteren Massnahmen gesenkt werden. So habe das das Amt für Umwelt beim Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs Eawag eine Studie in Auftrag gegeben. Darin sollen die Auswirkungen von technischen seeinternen Massnahmen auf den Phosphorgehalt untersucht werden.

So könnte etwa die Zirkulation des Wassers im Winter mit Pressluft unterstützt werden. Dadurch würde Wasser aus der Tiefe, wo die Phosphorkonzentration höher ist, mit dem Wasser an der Oberfläche gemischt. So könnten schliesslich Nährstoffe über die Lorze in Cham aus dem See abgeführt werden. Dabei handle es sich auch um die kostengünstigste Massnahme.