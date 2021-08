Kreiszahl  - Pi auf 62,8 Billionen Stellen berechnet – Weltrekord in der Schweiz geknackt

Ein Hochleistungsrechner erledigte die Aufgabe in über 100 Tagen.

7817924264 – das sind die letzten bekannten Ziffern von Pi. Berechnet wurden sie in der Schweiz und zwar an der Fachhochschule Graubünden. Der Pi-Rekord umfasst nun 62'831'853'071'796 Stellen. Bisher waren nur 50 Billionen Stellen von Pi bekannt. Dieser wurde 2020 vom Amerikaner Timothy Mullican in Huntsville, Alabama aufgestellt.