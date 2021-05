Kunstmarkt floriert : Picasso-Bild für 103,4 Millionen Dollar versteigert

Ein Bild des spanischen Malers Pablo Picasso ist in New York für 103,4 Millionen Dollar versteigert worden. Der bisherige Besitzer hatte nicht einmal die Hälfte dafür bezahlt.

Ein Bild des spanischen Malers Pablo Picasso ist in New York für 103,4 Millionen Dollar (85,4 Millionen Euro) versteigert worden. Der Preis für das 1932 vollendete Werk «Sitzende Frau am Fenster (Marie-Thérèse)" wurde am Donnerstag bei Christie’s in einem 19-minütigen Bieterwettstreit auf 90 Millionen Dollar hochgetrieben. Mit Gebühren und Kommission muss der neue Besitzer damit 103.4 Millionen Dollar dafür bezahlen.