Pick Me Girl: Was der Trend bedeutet und weshalb einige Frauen so sind

«Pick me Girls» – so werden in den sozialen Medien Frauen genannt, die versuchen, sich von anderen Frauen abzugrenzen, um männlichen Zuspruch zu erhalten. Aber was genau bedeutet dieser Begriff?

Bist du in den sozialen Medien schon über den Begriff «Pick me Girl» gestolpert? Wir erklären dir, was dieser Internet-Begriff bedeutet.

Der Lieblingssatz eines «Pick me Girl» ist wohl: «Ich bin nicht so wie andere Frauen.» Denn «Pick me Girls», so heisst es, fühlten sich besser als «typische» Frauen.

Die Frauenzentrale Zürich spricht von sozialem Druck: «Junge Frauen denken, sie müssten sich so präsentieren, um zu gefallen und um wahrgenommen zu werden.»

Immer wieder stolpert man in den sozialen Medien über neue Ausdrücke. Darunter fällt auch der Begriff «Pick me Girl». Videos mit dem Hashtag #pickmegirl verzeichnen mehrere Milliarden Aufrufe. Doch worum gehts?

Was sind «Pick me Girls»?

«Ich bin nicht so wie andere Frauen», sagen sich «Pick me Girls». Aus dem Englischen übersetzt bedeutet der Begriff «Pick me» so viel wie «nimm mich» (und nicht eine andere). Dieser Begriff verkörpert in Bezug auf «Pick me Girls» Mädchen oder Frauen, die sich auf Kosten anderer Frauen bei Männern beliebt machen wollen.

Woher kommt der Name?

In den sozialen Medien wird die Figur der Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo) aus der Kultserie «Grey’s Anatomy» quasi als Erfinderin des Ausdrucks betrachtet. Die Ärztin wollte in der zweiten Staffel den Arzt Derek Shepherd (Patrick Dempsey) überzeugen, dass sie die bessere Frau sei, als die zweite, die noch im Rennen war. Sie flehte ihn an: «Pick me, choose me, love me» (Nimm mich, wähl mich, liebe mich).

Woran erkenne ich ein «Pick me Girl»?

Sprüche wie: «Stell dich nicht so an. Wenn du so gekleidet herumläufst, musst du dich nicht wundern, wenn sich die Männer nicht mehr beherrschen können» oder «Ich arbeite nicht gerne mit anderen Frauen zusammen, bei denen gibt es immer nur Zickenkrieg» seien typisch für «Pick me Girls», heisst es. Damit versuchten sie, andere Frauen klein zu reden.



So betonen diese Frauen, sie seien weniger dramatisch, zickig und kompliziert als «all die anderen» Frauen. Sie zeigen sich als witzig, locker, cool, halt eher wie – Achtung Klischee – ein Mann. Auch leben sie Hobbys, von denen sie glauben, dass sie gut bei Männern ankommen. Sie trinken bewusst lieber Bier statt Wein und schauen Fussball statt romantischer Komödien.

Natürlich sind aber nicht alle Frauen, die Fussball oder Bier mögen, automatisch unsolidarisch mit anderen Frauen. Die Gefahr, dass «Pick me Girl» bloss als unfaires Schimpfwort benutzt wird, ist also real.

Gibt es wirklich «Pick me Girls»?

Alexandra Müller von der Frauenzentrale in Zürich bestätigt, dass es Frauen die so Aufmerksamkeit der Männer so auf sich ziehen. «Sie beschäftigen sich mit explizit ‹männlichen› oder eben ‹nicht-weiblichen› Inhalten. Und sie möchten auch klüger als andere Frauen erscheinen», so Müller.

Aber bei all dem spiele der soziale Druck für Müller die zentrale Rolle: «Junge Frauen fühlen sich unter Druck gesetzt, weil sie denken, sie müssten sich so präsentieren, um zu gefallen und um wahrgenommen zu werden.» Dieses Phänomen ist laut Müller auch nicht neu: «Wir Frauen können oft nicht anders, weil wir so sozialisiert wurden. Manche nennen das auch internalisierte Misogynie, also Vorurteile, die wir aufgrund gesellschaftlicher Normen gelernt haben.»