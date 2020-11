Bei einem Unfall mit einem Pickup wurden in Küssnacht SZ zwei Personen verletzt. Das Unglück ereignete sich am Samstag kurz nach 20.15 Uhr. Der Wagen geriet von der Strasse und überschlug sich.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, befanden sich 13 Personen in oder auf dem Pick-up. Diese wurden teilweise vom Fahrzeug geschleudert. Ein 19-Jähriger zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Ein 17-Jähriger wurde leicht verletzt.

Wie die Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage sagte, waren nicht mehr alle Beteiligten vor Ort, als die Polizei am Unfallplatz eintraf. Sie bittet um Hinweise um Hergang des Unfalls und weiteren beteiligten Personen. Ebenfalls noch nicht beantworten konnte die Polizei am Sonntag die Frage, was der Grund für die Fahrt der 13 Personen auf dem Pick-up war und in welchem Verhältnis die Beteiligten zueinander stehen. Diese Fragen werden nun abgeklärt.