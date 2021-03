Langsam spüren wirs: Die Badi-Saison mit knappen Shorts, Bikinihöschen und Speedos steht direkt vor der Tür. Eigentlich ein schöner Gedanke. Wären da seit Kurzem nur nicht diese roten Hügelchen, die immer wieder an unserer Kehrseite auftauchen und dem perfekten Belfie (Kurz für Butt-Selfie, also Füdli-Foto) im Weg stehen. Das ist natürlich kein weltbewegendes Problem, aber doch ein wenig unangenehm. Was machen die eigentlich gerade hier?