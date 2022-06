Hochfrequenzstab: Alles, was du über die Wunderwaffe gegen Pickel wissen musst

«Ich sah noch nie in meinem Leben so scheisse aus.» Diese dramatische Nachricht bekam die hier schreibende Beauty-Redaktorin von ihrer Kollegin aus dem Food-Ressort, drei Tage vor deren Hochzeit. Grund dafür war ein nicht ganz unscheinbarer Pickel, der sich wohl den schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht hatte, um an der Oberfläche aufzutauchen. Doch kaum war der Hochzeitstag da, war der Pickel der Food-Expertin wieder verschwunden. Was in der Zwischenzeit passiert ist? Der Hochfrequenzstab.