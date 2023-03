Boyfriend air: Frauen beklagen Pickel und fettige Haare beim Freund daheim

Der Hashtag «Boyfriend Air» geht derzeit auf Tiktok viral. Frauen erzählen in den Videos, dass sie beim Partner zu Hause einen grossen Unterschied in ihrem Erscheinungsbild erkennen. (Symbolbild)

«Ich bin so froh, dass Leute jetzt über Boyfriend Air sprechen, denn ich dachte wirklich, ich würde verrückt werden», sagt die Amerikanerin Taylor (22) in einem Video. Im vergangenen Sommer habe sie viel Zeit in der Wohnung ihres Freundes verbracht. «Meine Haare fetteten wie verrückt, meine Haut sah anders aus und mein Make-up hielt nicht richtig.» Damit scheint sie einen Nerv getroffen zu haben: In den 2500 Kommentaren erhält Taylor jede Menge Zuspruch.