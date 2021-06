Vichy-Muster - So kombinierst du den Sommertrend 2021

Das Trendmuster des Sommers erinnert an die Cottagecore-Ästhetik des vergangenen Jahres. Bei Cottagecore dreht sich alles um die Rückkehr zur Natur und ins eigene Zuhause. Dieses verlassen wir nun immer öfter und für immer längere Zeit. Mit dem Vichy-Muster haben wir aber einen modischen Begleiter an der Seite, der uns Vertrautheit schenkt.

Brigitte Bardot löste Stoffknappheit aus

Das Vichy-Muster, auch Bauernkaro oder Gingham genannt, ist ein Modeklassiker, der immer geht. Den meisten von uns ist es aus Textilien fürs Daheim wie Picknickdecken, Tischtüchern und Gardinen bekannt – das verleiht dem Look schon mal ein heimeliges Grundgefühl. Aber auch in der Mode ist das Muster ein altbekannter Freund.

Schon 1959 heiratete Brigitte Bardot ihren damaligen Partner, den Schauspieler Jacques Charrier, im rosa Vichy-Kleid. Dieser modische Auftritt löste in den späten 50ern einen regelrechten Hype aus und sorgte für eine kurzzeitige Knappheit des Stoffs in Frankreich.

Fast 30 Jahre später war es Prinzessin Diana, die immer mal wieder Kleidungsstücke mit dem Muster trug. B ekannt ist zum Beispiel das Bild, das Diana mit Hosen in Bauernkaro und pinkem Pullover vor ihrem Landhaus in Highgrove zeigt:

So stylst du den Vichy-Trend

Wer beim Styling nicht gross nachdenken mag, greift am besten zum Kleid in Karomuster, schlüpft in die liebsten Birkenstocks und gönnt sich gleich auch noch einen Strauss Blumen dazu. Etwa so wie Schauspielerin Reese Witherspoon: