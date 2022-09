Südafrika: Pickup kracht in LKW – 19 Schulkinder kommen ums Leben

In KwaZulu-Natal in Südafrika ereignete sich am Freitag ein schwerer Verkehrsunfall.

Bei einem Unfall in Südafrika sind 21 Menschen getötet worden, unter ihnen 19 Schulkinder. Nach Behördenangaben fuhr ein Laster am Freitag in einen Pickup in der östlichen Provinz KwaZulu-Natal. Rettungskräfte erklärten dem Portal «Ewn», der LKW sei zwischen den Ortschaften Pongola und Itshelejuba mit einem sogenannten «Bakkie» zusammengestossen, der Schulkinder transportierte.