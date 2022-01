Ex-Raiffeisen-Chef – Pierin Vincenz braucht dringend Geld und muss Häuser verkaufen

Vincenz soll nun seine Villen in Teufen AR und in Morcote TI verkaufen, um das Geld zurückzahlen zu können.

Pierin Vincenz mit seinem Anwalt bei einem Termin bei der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte in Zürich.

Am 25. Januar steht der Ex-Raiffeisen-CEO vor Gericht.

Er war Spitzenverdiener und bezog über all die Jahre als Raiffeisen-Chef Löhne im Millionenbereich. Insgesamt stand Pierin Vincenz 16 Jahre an der Spitze der Raiffeisen Schweiz. In dieser Zeit dürfte er mehr als 40 Millionen Franken kassiert haben, wie die Zeitungen von «CH Media» schreiben. Trotzdem hat Vincenz nun gemäss dem Verlagshaus Geldsorgen.