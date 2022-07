Niederteufen AR: Pierin Vincenz will eine seiner Villen verkaufen – für über 12 Mio. Franken

«An privilegierter Hanglage» und «in der steuergünstigsten Gemeinde der ganzen Ostschweiz» steht gegenwärtig ein Luxusanwesen zum Verkauf an. Wie der « Blick » berichtet, handle es sich dabei um eine der Immobilien des verurteilten Ex-Raiffeisen-Chefs Pierin Vincenz . Die auf zwei Trakte aufgeteilte Villa in Niederteufen AR gehört allerdings zu den Vermögenswerten des Bankiers, die eingefroren wurden . Mit anderen Worten: Die Grundstücke dürften nicht verkauft werden. Doch offenbar versucht der ehemalige Raiffeisen-Chef, die Grundbuchsperre der Staatsanwaltschaft zu umgehen.

Anwesen ist über 12 Millionen Franken wert

Über den Kaufpreis will der Immobilienmakler Ginesta mit Hauptsitz in Küsnacht ZH keine Auskunft geben. Er liege jedoch im oberen Preissegment, also über zwölf Millionen Franken, gibt CEO Claude Ginesta gegenüber dem «Blick» zu.