Reise nach Abu Dhabi – Pierre Maudet in zweiter Instanz freigesprochen

Das Genfer Kantonsgericht hat Pierre Maudet in zweiter Instanz in allen Anklagepunkten freigesprochen.

Das Genfer Kantonsgericht sah den Tatbestand der unerlaubten Vorteilsnahme nicht als erfüllt an und sprach Maudet nun zweitinstanzlich in allen Anklagepunkten frei.

Das Genfer Kantonsgericht hat in der zweitinstanzlichen Verhandlung um Pierre Maudets Luxusreise nach Abu Dhabi ein überraschendes Urteil gefällt. Es spricht den früheren Bundesratskandidaten der FDP in allen Anklagepunkten frei, wie die NZZ berichtet. Demnach sah das Gericht den Tatbestand der unerlaubten Vorteilsannahmen als nicht erfüllt an. In erster Instanz verurteilte das Polizeigericht Pierre Maudet noch zu einer bedingten Geldstrafe von 300 Tagessätzen à je 400 Franken sowie einer Entschädigung an den Kanton Genf von 50’000 Franken. Gemäss dem Polizeigericht hatte sich Maudet nicht direkt bestechen lassen, durch die Reise jedoch in Kauf genommen, bei der Ausübung seines Amtes beeinflusst zu werden.