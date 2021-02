Pierre Maudet wird zu einer Busse von 300 Tagessätzen à 400 Franken auf Bewährung verurteilt. Dies verkündete das Genfer Polizeigericht am frühen Montagabend, wie SRF berichtet. Ausserdem muss Maudet dem Kanton Genf eine Entschädigungszahlung von 50’000 Franken leisten.

Prozess wegen Luxusreise nach Abu Dhabi

Der Prozess gegen den Genfer Staatsrat Pierre Maudet begann am 15. Februar. Die Staatsanwaltschaft warf dem 42-Jährigen Vorteilsnahme vor. Dabei geht es um eine Luxusreise, die Maudet 2015 in die Vereinigten Arabischen Emirate unternommen hatte.

Im Herbst 2020 gab Maudet seinen Rücktritt als Regierungsrat bekannt, kündigte aber gleichzeitig auch eine erneute unabhängige Kandidatur an. Am 7. März will er sich erneut zur Wahl stellen.