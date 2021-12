«Kann nicht schlafen» – Pietro Lombardi bricht seine Tour ab

1 / 8 Schweren Herzens bricht Pietro Lombardi seine Tour ab. imago images/Kirchner-Media Grund dafür sei die aktuelle Corona-Situation. imago images/Future Image Es fühle sich für ihn einfach nicht richtig an, in einer solchen Situation grosse Konzerte zu spielen. imago images/Kirchner-Media

Darum gehts Pietro Lombardi spielt keine weiteren Konzerte.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation verschiebt er seine Tour auf nächstes Jahr.

Es wäre verantwortungslos von ihm, wenn er die Tour weiterspielen würde, sagt er in einem Video auf Instagram.

Er mache sich grosse Sorgen, sei durcheinander und könne einfach nicht schlafen – so beginnt der Musiker Pietro Lombardi sein Instagram-Video. Er gibt bekannt, dass er seine laufende Tour abbreche. Grund dafür sei «ganz klar Corona, Leute». Es fühle sich einfach nicht richtig an, in der jetzigen Situation so grosse Konzerte zu spielen.

«Ich mache mir gerade so grosse Sorgen um meine Crew und meine Fans. Wie ihr wisst, steht eure Sicherheit auf meiner Tour für mich an erster Stelle. Daher muss ich jetzt eine schwere, aber richtige Entscheidung treffen», verkündet der 29-Jährige auf Instagram. «Es wäre verantwortungslos von mir, die Tour weiterzuspielen», so das Statement des Sängers.

Es schmerze ihn sehr und mache ihn traurig, er müsse aber die Tour leider auf nächstes Jahr verlegen und hoffe auf das Verständnis seiner Fans. Im kommenden März soll die Tour weitergehen. Lombardi-Fans in der Schweiz hatten Glück. In Zürich fand das Konzert des Sängers noch statt. Ebenso wie in Dortmund und Luxemburg und er sei dankbar, für jeden, der da war.

