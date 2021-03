Am Donnerstag gab Pietro Lombardi in einem Insta-Story-Post die Gründe für die Trennung bekannt.

Am Donnerstag gab Sänger Pietro Lombardi (28) die Gründe für das Aus zwischen ihm und seiner Ex-Freundin Laura Maria (24) bekannt. In einem emotionalen und ehrlichen Statement stellt er die Dinge für seine Fans klar. Dabei erzählt er auch, dass die Influencerin ihn wohl eher als «Mittel zum Zweck» gesehen habe. Was als klärendes Statement gemeint war, artete jedoch binnen Stunden in einer Hate-Welle gegen Laura Maria aus.