Fussball und Singen: Pietro Lombardi zeigt, wie er sich zu Hause in Isolation die Zeit vertreibt.

Pikant: Auch seine Ex-Freundin Laura Maria ist gerade in Quarantäne.

Via Instagram hält er seine Fans über seinen Zustand auf dem Laufenden und bietet musikalische Unterhaltung.

Der Sänger ist alleine in seiner Wohnung in Isolation, wird aber von Freunden versorgt.

Pietro Lombardi (28) ist an Corona erkrankt.

«Leute, es hat mich erwischt», teilte ein schluchzender Pietro Lombardi (28) am Dienstag seiner Insta-Community mit. Der deutsche Sänger hat Corona. Mit Tränen in der Augen sang er sich daraufhin den Frust von der Seele.

Am Dienstagmorgen ist Pietro mit einem «unwohlen Körpergefühl» aufgewacht. Sein Bauchgefühl habe ihm sofort gesagt, dass er einen Coronatest machen sollte. «Und ich wurde leider positiv getestet.»

Freunde kümmern sich um Pietro

Jetzt ist Pietro alleine zu Hause in Isolation und meldet sich regelmässig via Instagram bei seinen Fans. Mal singt er ihnen ein Ständchen vor, mal zeigt er, wie er beim Fussball schauen mitfiebert (zu sehen und hören im Video oben).

Hatte Pietro Kontakt mit Laura?

Pietros Fans rätseln in der Zwischenzeit über eine andere – pikante – Tatsache: Seine Ex-Freundin Laura Maria (24) befindet sich gerade in Quarantäne. Zufall? Oder hatten die beiden in jüngster Zeit etwa Kontakt miteinander?