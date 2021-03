In 18 DSDS-Staffeln sorgte Dieter Bohlen mit seinen Sprüchen für viel Aufsehen.

Zu den genauen Hintergründen ist weiterhin nichts Genaues bekannt. Bohlen hat sich bisher noch nicht offiziell geäussert. In mehreren Instagram-Storys postete er in den vergangenen Tagen lediglich unkommentierte Medienberichte über seine bissigsten Sprüche und Insta-Beiträge von aktuellen und ehemaligen Co-Juroren wie Pietro Lombardi, die sich emotional über seinen Abgang geäussert hatten.

So schrieb Pietro, der 2011 die 8. Staffel von DSDS gewonnen hat, auf Instagram: «Du warst derjenige, der von Anfang an an mich geglaubt hat!»