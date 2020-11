«Die Zeit wirds zeigen»Pietro Lombardi schliesst Liebes-Comeback mit Laura Maria nicht aus

Ende Woche gab Pietro die Trennung von Laura bekannt. In einer Insta-Fragerunde deutet der Sänger nun an, dass das letzte Liebes-Wort womöglich noch nicht gesprochen wurde.

1 / 8 Weisch no, als sich Pietro Lombardi (28) im September zum ersten Mal seit der Trennung von Sarah Lombardi (28) vor vier Jahren mit einer neuen Frau an seiner Seite (respektive in seinen Armen) zeigte? Dieses gemeinsame Foto mit Laura Maria Rypa (24) ist schon wieder aus den Instagram-Feeds der beiden verschwunden – Ende Woche gab Pietro die Trennung bekannt. Instagram Darauf folgen – logisch, sind ja beides trashige deutsche Influencer – Insta-Posts mit genauso mehrdeutigen wie nichtssagenden und komplett generischen Captions. Pietro schreibt am Sonntag hierzu: «Glaube an das, was sich für dich richtig anfühlt.» Hach. Instagram/pietrolombardi Laura zieht sogar noch den guten, alten, lieben Gott mit rein: «Es sind die einfachen Dinge, die mich glücklich machen. Ich schätze die Segen, die Gott mir geschenkt hat.» Easy, Laura, you do you. Instagram/lauramaria.rpa

Darum gehts Eineinhalb Monate nach Bekanntwerden ihrer Beziehung haben sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa getrennt.

Beide geben sich auf Social Media traurig – und Pietro scheint einem Love-Comeback bereits jetzt nicht abgeneigt zu sein.

Auf dem letzten Slide in der Bildstrecke siehst du sechs cute Hunde. Durchklicken lohnt sich also.

Eineinhalb Monate nach ihrem Liebes-Outing haben Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa Ende Woche ihr Liebesaus verkündet. «Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das zu beenden», so der 28-Jährige in seiner Instagram-Story, «es war einfach nicht mehr so, wie es sein sollte.»

Auf Insta drückt Pietro ein wenig (okay: heftig) auf die Tränendrüse:

Erst vor anderthalb Wochen verriet der Sänger auf Insta, dass es zwischen ihm und der fitnessinfluencenden Anwaltsgehilfin kriselt – die Öffentlichkeit bekam also eine Menge der Ups und Downs der kurzen Liebelei mit. Am Wochenende stellte Pietro zudem klar, dass weder er noch sie fremdgegangen seien und Hündin Akira nach der Trennung bei Laura bleiben werde. Hauptsache, Akira gehts gut, right?

Folgt bald das Liebes-Comeback?

Am Weekend äusserte sich nun auch die 24-Jährige und beteuerte in ihrer Instagram-Story unter Tränen, dass in der Beziehung nichts Schlimmes vorgefallen sei. «Man lernt den Menschen mit der Zeit kennen: Man lernt seine Macken kennen, man lernt die positiven Seiten kennen», so die Deutsche. Dabei hätten sie festgestellt, dass sie «einfach zu verschieden» sind.

Die Fitness-Influencerin lenkt sich mit Sport ab:

Aber wie endgültig ist die Trennung wirklich? Am Sonntagabend hielt Pietro ein Instagram-Q&A ab und antwortete auf die Frage, ob er offen für etwas Neues sei, mit einem entschiedenen «Nein!». «Vermisst du Laura? Meinst du, ihr kommt wieder zusammen?», lautete eine andere Frage. Pietros Reaktion: «Ja, vermisse sie. Und das wird die Zeit zeigen.» Dazu packte er das Emoji mit den Gebetshänden und ein Herz.