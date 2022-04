Pietro Lombardi sorgt mit Ring-Post für Verwirrung

Gegenüber der «Bild» sagt der 29-Jährige nur so viel: «Das ist eine lange Geschichte. Am Freitag gibt es die Auflösung.»

Das deutet der Sänger zumindest mit diesem neuen Foto auf Instagram an.

Einige Fans vermuten eine neue Frau an seiner Seite, die anderen spekulieren über einen neuen Song.

Wie die «Bild»-Zeitung in Erfahrung bringen konnte, dürfte dies auch stimmen. Die weibliche Hand soll Pietros Kollegin Katja Krasavice (25) gehören. Der 29-Jährige und die Rapperin veröffentlichen demnach ein gemeinsames Lied – und zwar schon kommenden Freitag. Mehr Details gibt der Musiker noch nicht preis. Nur so viel: «Das ist eine lange Geschichte. Am Freitag gibt es die Auflösung».