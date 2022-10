Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa haben sich verlobt

Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa könnten nicht glücklicher sein: «Ich habe ‹JA› gesagt», verkündet die Influencerin stolz auf Instagram. Dazu postet die 26-Jährige ein Selfie, auf dem sie strahlend ihren prunkvollen Verlobungsring präsentiert. Im Hintergrund sind unzählige rote Rosen zu erkennen, auf denen in grossen Leuchtbuchstaben «Will you marry me?» steht. Wie aus dem Post hervorgeht, hat der Sänger am Sonntag, 30. Oktober, um die Hand seiner Liebsten angehalten.

Dass Laura mit ihm vor den Traualtar treten will, macht ihn «zum glücklichsten Mensch der Welt». Weiter meint er unter dem Post: «Ich liebe dich und unseren kleinen Schatz. Du, unser Kleiner und mein Alessio seid mein Leben. Bin immer für euch da.» In den Kommentaren finden sich unzählige Beglückwünschungen. So schreibt Sänger Giovanni Zarella (44): «Wenn zwei Menschen sich finden und eine Familie daraus wird.

Glückwünsche von uns.» Model Julia Römmelt (28) schliesst sich an: «Glückwunsch und viel Liebe für euch!» Ochsenknechts Ex Yeliz Koc (28) überschlägt sich fast: «Omg!!!!! Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Ich freue mich sooooo sehr für euch!!»