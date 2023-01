«Willkommen Zuhause»: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa zeigen ihr Söhnchen

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa präsentierten am 20. Januar 2023 ihr Baby Leano.

Auf dem Foto hält das Promi-Paar sein Kind in den Armen.

Der DSDS-Sänger Pietro Lombardi und die Influencerin Laura Maria Rypa sind ganz im Babyglück. Erst kürzlich waren die beiden Eltern geworden – am Freitag zeigt die frisch gebackene Mutter ein Foto ihres Kleinen auf Instagram. «Willkommen Zuhause, Leano Romeo», schreibt die Influencerin. Sie bedanke sich «für all die lieben Nachrichten in den vergangenen Wochen», sie hätten etwas Zeit für sich gebraucht», heisst es im Post. Jetzt sei alles gut und sie freue sich zusammen mit ihrem Verlobten, den Kleinen vorstellen zu können.