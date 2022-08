Babyglück: Pietro Lombardi und seine Freundin erwarten ihr erstes Kind

Erfreuliche News im Hause Lombardi: Der ehemalige «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner und seine Freundin Laura Maria Rypa erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. «Wenn aus Liebe Leben wird - Baby Lombardi is loading. Nach vielen turbulenten Zeiten, folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns dieses Glück mit euch zu teilen», schreibt der 30-jährige Pietro Lombardi am Samstagnachmittag auf seinem Insta-Account. Auf dem Bild hält der Sänger ein paar Babyschuhe in der Hand, sie einen positiven Schwangerschaftstest.