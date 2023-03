Pietro Lombardi war beim Beauty-Doktor

Momentan sitzt Pietro in der zwanzigsten und letzten Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» in der Jury. Sich selbst im Fernsehen zu sehen, ist für den zweifachen Papa aber belastend, wie er auf Instagram preisgibt. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram spricht er über seine Komplexe mit seinem Aussehen. Sein Doppelkinn störe ihn, schreibt er. «Es belastet mich schon länger, vor allem im TV sieht man es extrem», meint der Ex-Mann von Sarah Engels (30).

Pietro war beim Schönheitsdoktor

Doch nicht nur sein Doppelkinn belastet ihn. Erst kürzlich verriet der Kölner in einem Interview, dass er sich aufgrund seines Gewichts unwohl fühle. «Wenn du irgendwann einen Bauch hast und nach unten schaust und dann deine Füsse nicht mehr richtig siehst, dann machst du dir schon Gedanken und denkst, okay, jetzt muss ich abnehmen», meinte er gegenüber der «Bild».

Dank einer Ernährungsumstellung und regelmässiger Bewegung bringt er nun anstatt 106 Kilos nur noch 92 Kilos auf die Waage. «Ich esse nur einmal am Tag Döner und mache mehr Sport, das ist das ganze Geheimnis!», verrät der 30-Jährige. Für seine Verlobte hätte sich Pietro nicht verändern müssen. Auf die Frage, was Laura Maria an ihrem Pietro am meisten liebe, meinte sie einst: «Deinen Bauch.»