Jetzt hat der deutsche Sänger die Insta-Fragerunde seiner Ex gecrasht.

Nach fünf Jahren Single-Dasein zeigte er sich endlich wieder frisch verliebt in der Öffentlichkeit: Influencerin und Rechtsanwaltsgehilfin Laura Maria Ripa (24) hatte Pietro Lombardis (28) Herz im Sturm erobert.

So schien es zumindest. Nach nur wenigen Wochen folgte jedoch bereits wieder die Trennung: «Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das zu beenden», teilte der deutsche Sänger Anfang November in einer Insta-Story mit, «es war einfach nicht mehr so, wie es sein sollte.»