Gratulation auf Instagram - Pietro Lombardi wünscht seiner Ex Sarah zur Hochzeit «nur das Beste»

In kürzester Zeit erreichte das frisch verheiratete Paar via Instagram zahlreiche Glückwünsche. Unter den Gratulanten: Pietro Lombardi. Der Sänger postete ein Hochzeitsbild seiner Ex-Frau und Julian in seine Story. Dazu schrieb der 28-Jährige: «Ich wünsche euch nur das Beste auf eurem gemeinsamen Weg. Ihr seid ein tolles Paar. Haltet immer fest an eurer Liebe».