Pietro Lombardi zeigt stolz den Babybauch seiner Laura Maria

Überraschende Neuigkeiten bei Pietro Lombardi: Der Sänger und seine Partnerin Laura Maria Rypa (26) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Die Baby-News haben die beiden mit einem herzigen Pärchenfoto am Samstag auf Instagram verkündet. Der werdende Papa scheint so froh, dass er nun in seiner Instagram-Story ein Video postete, in dem er den Babybauch seinen Fans zeigt.