«Mir fehlt die Kraft» - Pietro Lombardi zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

«Ich werde euch Chaoten hier vermissen», so Pietro an seine 1,9 Millionen Followerinnen und Follower gerichtet.

«Normalerweise bin ich immer ein lustiger, verrückter Pietro», schreibt der DSDS-Gewinner aus 2011 in einem neuen Instagram-Beitrag. Er liebe es eigentlich, auf Instagram live zu gehen, seine 1,9 Millionen Followerinnen und Follower online mit auf seine Konzerte zu nehmen und ihnen «Kraft und postive Energie» zu geben, so Pietro. Weil es ihm jedoch aktuell nicht gut gehe, könne er das nicht mehr durchziehen.

«Ich könnte niemals in die Kamera lachen und euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist! Aktuell fehlt mir die Kraft und Energie», so der Vater eines sechsjährigen Sohnes. Er führt aus: «Viele Dinge fange ich an und breche sie dann wieder ab, egal ob es um meine Musik, Diät oder andere Projekte geht.» Weil er sonst ein Typ sei, der alles durchziehe, sei ihm bewusst geworden, dass zurzeit etwas nicht stimme.