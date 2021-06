«Wir geniessen die Zeit» - Pietro Lombardis Ex äussert sich erstmals zu den neuen Liebesgerüchten

Das On-Off-Pärli Pietro Lombardi (29) und Laura Maria Rypa (25) haben diese Woche für Gerüchte über ein Liebescomeback gesorgt. Der Sänger und die Influencerin wurden Montagnachmittag am Flughafen in Düsseldorf zusammen fotografiert. Später wurde klar: Die beiden machen gemeinsam Ferien in Kreta, Griechenland. Was das für ihren Beziehungsstatus bedeutet, war bislang unklar. Nun äussert sich Laura Maria jedoch auf Instagram – und lässt ordentlich Dampf ab.