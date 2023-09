Laura Maria Rypa spricht in Bikini-Post über ihren After-Baby-Body

Schon kurz nach der Geburt postete Laura wieder Fotos auf Instagram und zeigte sich in einer Top-Figur. In einem aktuellen Reel teilt sie Bikini-Aufnahmen am Pool. Das Video ist wahrscheinlich in ihrem kürzlichen Urlaub in der Türkei entstanden. In der langen Caption nimmt sie Bezug zum Thema Body-Positivity. «Die Gesellschaft sagt, je schneller man sich nach der Geburt eines Kindes erholt, desto besser geht es einem… aber das stimmt nicht ganz», beginnt sie den Post.