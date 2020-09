So richtig rausrücken mit der Sprache will er noch nicht. Am vergangenen Sonntagabend postete Pietro Lombardi (28) ein vielsagendes Bild mit einer Frauenhand: Zu wem sie gehört, verriet der Sänger aber nicht. Kurz darauf meldete er sich erneut auf Instagram zu Wort und kündigte an: «Ich verspreche, der Tag wird kommen, wo ihr diesen wundervollen Menschen kennen lernen dürft.»