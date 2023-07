Openair St. Gallen 2023 – das sind die Highlights

Zum 45. Mal bebte es am Wochenende im Sittertobel in St. Gallen wieder. Vier Tage lang Musik, Spass, Schlamm und ein Gefühl, das es nur an diesem Festival gibt.

Darum gehts Vom 29. Juni bis 2. Juli fand im Sittertobel das 45. Openair St. Gallen statt.

Nebst musikalischen Höhenflügen gab es weitere Highlights, die diese Ausgabe wieder unvergesslich machen.

Wir haben einige davon für euch zusammengetragen.

Schlamm, viel Schlamm

Ja, der Schlamm ist wirklich immer ein Highlight, denn ohne Schlamm gäbe es kein «Schlammgallen» und dann wäre es nicht das Openair St. Gallen. Gut möglich, dass es einfach daran liegt, dass der Matsch die Festivalfans in die Kindheit zurückversetzt, wo man noch ungeniert «Dräcklen» durfte. Der Schlamm steht also symbolisch für die grosse Unbeschwertheit, in die uns das Festival jedes Jahr wieder hineinversetzt.

Grandiose Festival-Outfits

Auch dieses Jahr glitzerten wieder unzählige Wangen, Augenbrauen, Bärte und sonstige Haare. Der Glitzer ist seit Jahren fester Bestandteil überall da, wo Musik unter freiem Himmel gespielt wird. Viel spektakulärer waren dagegen manche Outfits, die man dieser Tage im Sittertobel zu Gesicht bekam. Vom Zitronen-Zweiteiler, über den Leopard-Bodysuit bis hin zum Pikachu-Kostüm: den Augen wurde allerhand geboten.

Musik und ausgelassene Stimmung

Dass Musik Menschen zusammenbringt, zeigte sich unter anderem in dem Moment, als sich die Festivalbesucherinnen und -besucher am Freitagnachmittag vor der Sitterbühne versammelten und dort «Someone You Loved» von und für Lewis Capaldi sangen. Der 26-jährige Sänger musste seinen Auftritt am Freitagabend aufgrund seiner Tourette-Erkrankung verschieben. An seine Stelle trat Peter Fox auf und war ein mehr als würdiger Stellvertreter für diesen Prime-Time-Headliner. Zusätzlich holte das Festival für die Freitagnacht Fritz Kalkbrenner auf die Sternenbühne. Unvergessen bleibt die energiegeladene Performance der deutschen Punkrockband Kraftklub.

Ausverkaufte Gummistiefel und Aldiletten

Früher war jeder, der mit weissen Turnschuhen und guter Hoffnung ins Sittertobel kam, nach dem ersten Regen schlicht und einfach chancenlos. Die rutschigen, steilen und schlammüberzogenen Hänge zwangen jeden noch so versierten Wanderer oder Wanderin in die Knie. Im Aldi-Festivalshop konnte man sich aber Last Minute mit den Openair-Essentials ausstatten: Gummistiefel, Schlafsäcke, Bauchtaschen, Pellerinen und vieles mehr. Der Run auf die Gummistiefel war nach dem ersten Regen so gross, dass sie in der Nacht von Freitag auf Samstag bereits restlos ausverkauft waren. Aufstocken lohne sich nicht mehr, meinte ein Aldi-Mitarbeiter dazu.

20-Minuten-Upcycling-Stand

Wer sich übrigens im Vergleich zu Leoparden-Anzug und Pikachu-Kostüm etwas basic vorkam, konnte sich selbst am 20-Minuten-Upcycling-Stand ein kleines Upgrade verpassen. Egal ob mit Stickern, Badges, Farben oder Stoffen: mit etwas Kreativität und einer Prise Talent konnten sich Hobby-Designerinnen und Designer ans Werk machen und eigene Styles kreieren.

Weitere Highlights findest du in der Bildstrecke.

