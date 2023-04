Zürich: Motion will unbewilligte Demos nicht mehr bestrafen

In der Nacht auf Sonntag zog eine Gruppe von vermummten Linksextremen durch die Langstrasse in Zürich.

Während einer unbewilligten Demo griffen am Samstag grösstenteils vermummte Personen mehrere Polizisten an und verletzten sieben von ihnen.

Am Samstag demonstrierten Linksextreme in der Stadt Zürich. Sieben Mitarbeitende der Stadtpolizei Zürich wurden verletzt, eine Person musste für weitere Abklärungen ins Spital gebracht werden. 17 Personen wurden festgenommen. Erst am Mittwoch davor stimmte der Zürcher Gemeinderat einer Motion zu, die Strafen für unbewilligte Demos abschaffen will.