Pilatus Aircraft: Schweizer Flugzeughersteller bringt neuen PC-24 auf den Markt

Der Schweizer Flugzeughersteller Pilatus Aircraft stellt am Dienstag seinen neuesten Flieger vor.

Der einzige Schweizer Flugzeughersteller, Pilatus Aircraft, hat am Dienstag seinen neuen Flieger präsentiert – den neuesten PC-24. Das neue Flugzeug soll bereits im nächsten Jahr in die Lüfte steigen und bietet eine Reihe von Besonderheiten.

Flug ist nicht ganz günstig

Weiter soll der neue Jet äusserst leistungsfähig sein. Er kann bis zu 3704 Kilometer am Stück fliegen und braucht bei einem maximalen Startgewicht eine kürzere Startstrecke als andere Flugzeuge. Weiter kann er Flugplätze mit kurzen Pisten oder auch Naturpisten mit Gras, Schotter, Erde oder Schnee anfliegen.

Bereits für einen kurzen Flug müssen Passagiere jedoch tief in die Tasche greifen. So startet der Charter-Stundenpreis für einen Flug mit dem Luxus-Jet bei 4500 US-Dollar, wobei er von Faktoren wie dem Land, den Flugplätzen und den Taxen abhängig ist. Zbinden ergänzt, der PC-24 sei vor allem für (VIP)-Personentransporte, Gütertransporte und Air Ambulance Flüge vorgesehen.

Bald in Las Vegas zu bestaunen

«Wir haben insgesamt über 1000 Modifikationen umgesetzt», sagt Markus Bucher, CEO von Pilatus. Der Flugzeughersteller sei «erneut bis an die Grenzen gegangen. Mit diesem umfangreichen Upgrade gibt es jetzt kein anderes Businessflugzeug dieser Klasse auf dem Markt, das so konstant leistungsfähig ist», so Bucher.