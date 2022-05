Bähnlinostalgie: Pilatus-Bahnen starten letzte Saison mit legendären Triebwagen

Für die Pilatus-Bahnen startet an Auffahrt die Sommersaison, eine «wahrhaft geschichtsträchtige Sommersaison», wie das Unternehmen mitteilte. Denn während dieser Saison gibts die letzte Chance für viel Bähnlinostalgie am Pilatus. So bestreiten die historischen Triebwagen aus den 1930er-Jahren die letzte Saison, bevor sie schrittweise durch neue Wagen ersetzt werden.

Die Gleiswender am Pilatus sind einzigartig. Verbaut wurden diese, weil beim 130 Jahre alten System der Zahnradbahn übliche Weichen nicht eingesetzt werden können. «Das ist eine von vielen Investitionen in eine nachhaltige Zukunft unserer Bahn. Wir entwickeln die neue Zahnradbahn aus ihrer historischen DNA heraus in eine topmoderne Zukunft, die sorgfältig mit den vorhandenen Ressourcen umgeht – für die kommenden 40 Jahre und mehr», so Koch. Durch das neue System wird auch das Rangieren bei der Talstation in Alpnachstad überflüssig. Und so sieht ein Gleiswender in Aktion aus: