Pilatus Werke Stans: Kanada bestellt fliegende Ambulanzen für über 60 Mio. Franken

So sieht der PC-12 der Pilatus Flugzeugwerke aus.

Ornge betreibt die grösste Flotte von Luftrettungs- und Intensivtransportfahrzeugen in Kanada und führt pro Jahr mehr als 20’000 Transporte von Patientinnen und Patienten durch.

«Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit»

Der Pilatus PC-12 spielt laut Homer Tien, Präsident und CEO von Ornge, seit vielen Jahren eine wichtige Rolle im Ambulanzflugprogramm von Ontario. Mit seiner Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit habe das Flugzeug geholfen, eine qualitativ hochwertige Versorgung im Transportbereich für die gesamte Provinz zu gewährleisten, einschliesslich vieler abgelegener Gebiete im Norden. «Mit der Erneuerung unserer Flotte wissen wir, dass dieses Flugzeug uns auch in Zukunft helfen wird, Leben zu retten und gesundheitliche Chancengleichheit zu schaffen», lässt sich Tien in der Mitteilung ans Stans zitieren.

Das Kontrollzentrum von Ornge in Mississauga koordiniert die gesamte Logistik der medizinischen Transporte, die von 14 Stützpunkten aus durchgeführt werden. Ornge versorgt mehr als 13 Millionen Menschen in einem Gebiet, das sich über eine Million Quadratkilometer erstreckt. Der Ambulanztransportdienst betreibt die grösste Flotte von Luftrettungs- und Intensivtransportfahrzeugen in Kanada und führt pro Jahr mehr als 20’000 Transporte von Patientinnen und Patienten durch.