Die Hadsch in Zeiten der Pandemie

Pilger umrunden die Kaaba mit Mundschutz

Nur wenige Tausend Pilger sind dieses Jahr zur Wallfahrt Hadsch in Mekka zugelassen. Diese findet unter strengsten Schutzmassnahmen statt.

Unter strengen Corona-Auflagen und mit einer stark begrenzten Zahl von Pilgern hat in Saudi-Arabien die muslimische Wallfahrt Hadsch begonnen. Mit Mundschutz und in deutlichem Abstand zueinander umrundeten die Gläubigen, die eine Zulassung erhalten hatten, am Mittwoch die Kaaba im Hof der Grossen Moschee von Mekka.