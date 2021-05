Oberramsern SO - Pilot (49) und Experte (57) stürzten bei Lärmmessung ab

Ein motorisiertes Eigenbau-Kleinflugzeug ist am Samstagnachmittag in Oberramsern SO abgestürzt. Der Unfall geschah bei einer Lärmmessung.

Bei einem Lärmmessflug kamen am Samstagnachmittag in Oberramsern SO zwei Männer ums Leben: Bei einem Verstorbenen handelt es sich um einen der Erbauer des Flugzeuges. Der 49-Jährige war mit einem motorisierten Kleinflugzeug in Grenchen gestartet. Mit an Bord sei ein Experte (57) der Schallmessgruppe des Vereins Experimental Aviation of Switzerland (EAS) gewesen, sagt Vereinspräsident Werner Maag.