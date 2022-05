Polen : Pilot fliegt Route mit Botschaft «Make beer, not war»

Mehrere News-Scouts schicken die Aufnahme einer ungewöhnlichen Flugroute. Die Schlaufe, die ein Flugzeug über Polen flog, sendet eine lustige Botschaft an die Welt.

Am Samstagabend wurde auf Flightradar24 ein sehr spezieller Flug beobachtet: Von der polnischen Stadt Posen flog ein Ultraleichtflugzeug des Typs Tecnam P2008 JC zuerst nordwestlich in Richtung Gorzów Wielkopolski. Auf den GPS-Daten zeigt sich, dass der Pilot die Schleife dann wieder Richtung Osten so flog, dass am Schluss der Slogan «Make Beer, not War» (übersetzt «Mach Bier, nicht Krieg) zu lesen war. Dazu fügte er noch ein Herz hinzu.