Flugplatz Sitterdorf TG: Pilot ignoriert Windrichtung und landet auf dem Dach

Der Pilot war in Altenrhein SG gestartet und wollte in Sitterdorf TG aus östlicher Richtung (oben im Bild) landen.

Im März 2018 startete ein Pilot mit einem Kleinflugzeug der Marke Cessna vom Flughafen in Altenrhein SG für einen Flug nach Sitterdorf TG. Während der Flug ohne Probleme verlief, kam es bei der Landung zu einer Serie von Fehleinschätzungen, die mit einem auf dem Dach liegenden Flugzeug endeten.

Beim Anflug entschied sich der Pilot für eine Landung aus östlicher Richtung auf die Piste 25. Gleichzeitig befand sich ein weiteres Flugzeug, eine Pilatus Porter, in der Luft, das in entgegengesetzter Richtung flog. Der Pilot des Porters teilte dem Cessna-Piloten mit, dass der Wind aus östlicher Richtung weht.

Flugzeug landete mit dem Wind

Trotzdem führte der Pilot, der weit über tausend Flugstunden auf dem Konto hat, seinen Anflug aus Osten fort und setzte zur Landung mit dem Wind an. Der Flieger berührte kurz vor Pistenmitte den Boden und hüpfte mehrere Male. Schliesslich rollte die Cessna über die Landepiste hinaus in ein Feld, wo das Bugrad in die Erde einsank und das Flugzeug sich überschlug. Der Pilot konnte unverletzt das beschädigte Flugzeug verlassen.