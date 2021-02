Das Contact-Tracing lag in diesem Fall beim Kanton Zürich, da die drei Piloten ihre Maschine am Flughafen Zürich in Kloten landeten. Wohnhaft sind die beiden Schweizer Piloten aber im Aargau. Deshalb empfahl das Contact-Tracing des Kantons Zürich der Swiss pauschal, die gesamte Cockpit-Besatzung in Quarantäne zu schicken – und stellte in Aussicht, das Contact Tracing des Kantons Aargau per Eilmeldung zu informieren.