Flugchaos in England: Pilot ruft Polizei, damit sie Crew und Passagiere aus Flugzeug befreit

Ein Flugzeug mit Hunderten Passagieren und Passagierinnen an Bord stand am Montagabend in Manchester rund drei Stunden auf der Startbahn, konnte jedoch nicht abheben, weil das Bodenpersonal zu viel Zeit benötigte, um das Gepäck zu verladen, wie die «Daily Mail» berichtet. Der eigentlich geplante Flug nach Teneriffa ist schliesslich gestrichen worden.



Die verärgerte Crew sah keine andere Möglichkeit mehr, als die Polizei zu rufen, um aus der Maschine befreit zu werden. Die Passagiere und Passagierinnen mussten daraufhin noch einmal ganze drei Stunden lang an der Seite des heissen Flugzeugs ausharren, bevor sie um 22 Uhr endlich von der Polizei aus ihrer misslichen Lage befreit wurden.



Adam Wyczalkowski (22) ist einer der betroffenen Passagiere. Er sagt, dass die Menschen an Bord «frustriert und verärgert» über die Situation gewesen seien. «Es war kein einziges Mitglied des Personals in Sicht, also informierte uns der Kapitän, dass sie die Polizei rufen werden, um uns von Bord gehen zu lassen», sagte er den «Manchester Evening News». Es sei ausserdem sehr warm gewesen und die Klimaanlage sei ausgeschaltet gewesen. Den Fluggästen sei lediglich ein kostenloses Getränk angeboten worden. In einem Video, das an Bord gefilmt wurde, ist der Pilot zu hören, wie er zu den Passagieren und Passagierinnen sagt: «Swissport hat uns im Stich gelassen.»