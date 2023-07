Fréjus: Pilot setzt Cessna ins Meer – und rettet Leben

Ein mit drei Personen besetztes Kleinflugzeug erlitt über Fréjus am Mittelmeer einen Motorenschaden.

Ein Pilot hat sein Flugzeug nach einer Motorpanne erfolgreich im Meer vor der südfranzösischen Küste gelandet. Alle Insassen konnten nach Angaben der Feuerwehr vom Sonntag unverletzt gerettet werden. Das Touristenflugzeug mit zwei Frauen und einem Mann an Bord sei rund 600 Meter vor dem Ferienort Fréjus an der Côte d’Azur auf dem Wasser gelandet.

Eine solche Cessna 177 versank am Sonntag im Meer.

Die Bootscrews versuchten, das Flugzeug mit Hilfe der Schlauchboote am Sinken zu hindern – vergeblich. Nach einiger Zeit verschwand das Kleinflugzeug in den Fluten. Die Polizei gab an, vorerst sei keine Verschmutzung festgestellt worden.