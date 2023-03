Absturz von F/A-18: Pilot und Skyguide-Lotse angeklagt

Am 29. August 2016 kollidierte eine F/A-18 C Hornet der Schweizer Luftwaffe mit der westlichen Bergflanke des Hinter Tierbergs in der Region Sustenpass. Der Pilot kam dabei ums Leben. Das Flugzeug wurde durch den Aufprall vollständig zerstört. Der Kommandant der Luftwaffe erteilte der Militärjustiz am selben Tag den Auftrag, eine vorläufige Beweisaufnahme durchzuführen, um den Sachverhalt abzuklären und festzustellen, ob allenfalls die Voraussetzungen für eine Voruntersuchung gegeben sind.